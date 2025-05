Ha perso la sua battaglia contro la malattia.

Charley Scalies, attore iconico noto per ruoli in serie cult come The Wire e I Soprano, è scomparso il 1° maggio a 84 anni dopo una lunga battaglia contro l’Alzheimer. La sua morte ha colpito fan e colleghi, suscitando ricordi affettuosi e tributi da chi lo ha conosciuto. La conferma è giunta attraverso un necrologio, arricchito dalle parole della figlia Anne Marie, che ha descritto il padre come un uomo con una vita piena di successi professionali e gioia.

Nato a Philadelphia, Scalies ha iniziato la carriera nel 1995 con Two Bits, debuttando accanto a Al Pacino. Tuttavia, il suo ruolo più significativo è stato Thomas “Horseface” Pakusa in The Wire, dove ha rappresentato la lotta della classe operaia. Ha anche fatto un’apparizione memorabile in I Soprano come Coach Molinaro, dimostrando il suo talento nell’interpretare anche ruoli minori in modo indimenticabile.

La carriera di Scalies è stata ricca di apparizioni in serie famose come Homicide: Life on the Street, Law & Order, Law & Order: Unità Vittime Speciali e Cold Case. Queste esperienze lo hanno reso uno dei volti più riconoscibili della televisione americana. La sua abilità nell’esprimere emozioni autentiche ha fatto sì che il pubblico si affezionasse ai suoi personaggi, rendendolo un attore rispettato.

Charley Scalies lascia un’eredità artistica che continuerà a vivere nei ricordi di chi lo ha visto recitare. La sua mancanza sarà avvertita nel mondo dello spettacolo, ma il suo spirito e talento rimarranno impressi nei cuori di tutti coloro che lo hanno apprezzato.