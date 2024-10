Ha perso il controllo del veicolo

Un tragico incidente è avvenuto a Vallarsa, in provincia di Trento, nel primo pomeriggio del 12 ottobre, costando la vita a un motociclista di 44 anni di origini vicentine. L’uomo ha perso il controllo della motocicletta mentre percorreva la Strada Statale 46 tra Anghebeni e Zocchio, finendo fuori strada. I motivi della perdita di controllo sono ancora da accertare dalle Forze dell’Ordine.

L’allerta è stata data da alcuni automobilisti che si sono accorti dell’incidente e hanno contattato i soccorsi. Al momento dell’arrivo dei passanti, il motociclista era riverso a terra e le manovre di soccorso sono iniziate subito. Un’eliambulanza del 118 è intervenuta rapidamente sul posto, dove i sanitari hanno effettuato manovre salvavita, inclusa l’utilizzazione di un defibrillatore. Purtroppo, nonostante gli sforzi, non è stato possibile rianimarlo e il motociclista è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Immediatamente dopo la segnalazione dell’incidente, la zona è stata messa in sicurezza e diverse forze di emergenza sono accorse sul luogo. I Vigili del Fuoco della Vallarsa, insieme ai Carabinieri e alle ambulanze, hanno gestito la situazione, occupandosi anche del traffico in rallentamento causato dal sinistro. Attualmente, stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente, che per il momento sembra non coinvolgere altri mezzi.

Questo incidente si inserisce in un contesto più ampio di sinistri stradali in Italia. Solo poche ore prima, un altro evento drammatico ha visto la morte di tre persone in un incidente frontale tra due auto sulla Palermo-Sciacca. La sicurezza stradale continua a essere una questione prioritaria, dato l’alto numero di incidenti che si verificano.

Al momento, sono in corso le indagini per chiarire le cause e le circostanze del tragico episodio avvenuto a Vallarsa, mentre la comunità locale si stringe attorno alla famiglia della vittima in un momento di grande dolore.