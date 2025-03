Ha lasciato la bambina piccola a casa.

Chiara Nasti è volata a Dubai con il figlio Thiago e alcune amiche, mentre si intensificano le voci riguardo a una crisi con il marito Mattia Zaccagni. Attualmente, Zaccagni è impegnato con la nazionale italiana nella Nations League, mentre Nasti affronta un periodo personale difficile, amplificato dai suoi post su social media che insinuano incertezze sulla loro relazione. Il viaggio a Dubai ha suscitato ulteriori speculazioni sulla stabilità del matrimonio.

La Nasti ha documentato la sua vacanza con una serie di foto su Instagram, mostrando momenti vissuti con la sorella Angela e le amiche Grazia Sacco e Rita Esposito, mentre la secondogenita Dea è rimasta a casa. Le immagini ritraggono attimi di svago, come giochi in piscina e cene in ristoranti di lusso, incluso uno di Salt Bae. Tuttavia, Chiara ha scelto di non rivelare il nome del resort dove stanno soggiornando. Anche se appare sorridente nelle foto, le sue recenti dichiarazioni sui social avevano lasciato intendere possibili difficoltà.

Di recente, un messaggio del suo personal trainer ha suscitato particolare attenzione. Questo messaggio invita Chiara a prendersi un momento di riflessione, riconoscendo le sue fatiche e il senso di solitudine nella gestione delle sue responsabilità come madre. Il trainer le ha consigliato di prendersi cura del suo benessere e di non lasciare che la rabbia prenda il sopravvento. Anche se Nasti si sta concedendo una pausa a Dubai, le avvisaglie di tensione nella sua vita personale restano palpabili.