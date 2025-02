Ha incantato anche il suo Giovanni Pernice: Bianca Guaccero incanta in rosso, quanto costa il suo mini dress?

Bianca Guaccero ha debuttato al PrimaFestival con un abito-giacca rosso fuoco della collezione Emily Ratajkowski x Marella, attirando l’attenzione dei fan e del fidanzato Giovanni Pernice. Ieri sera ha avuto inizio il programma che accompagnerà il pubblico durante il Festival di Sanremo, con la Guaccero che ha mostrato un look audace, enfatizzando il suo stile con una tonalità di rosso acceso.

Con l’avvio della 75esima edizione del Festival, i preparativi per uno spettacolo memorabile sono in pieno svolgimento. Le prove per i conduttori e gli artisti sono riservate, ma l’atmosfera all’esterno del Teatro Ariston è vivace. Molti fan si sono radunati per incontrare i propri beniamini, mentre dopo il Tg1 serale ha debuttato PrimaFestival, condotto da Bianca Guaccero insieme a Gabriele Corsi e Mariasole Pollio. La Guaccero ha scelto un look total red, affermando la sua presenza sul palco.

Qualche giorno prima dell’evento, Bianca è stata avvistata mentre si preparava tra una selezione di abiti e accessori. Durante la sua apparizione, il sottofondo musicale presentava la famosa “Rosso relativo” di Tiziano Ferro. Giovanni Pernice ha commentato l’outfit di Bianca con un semplice “Senza parole”, esprimendo la sua ammirazione.

L’abito-giacca della Guaccero, con un elegante cady crêpe rosso fuoco e un prezzo di 385 euro, mette in risalto il suo look. Ha completato l’outfit con sandali neri, una collana a serpente con pietre preziose e un rossetto rosso. La pettinatura con coda di cavallo alta ha evidenziato il trucco. Il debutto del PrimaFestival promette grandi sorprese.