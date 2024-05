“Ha già voltato pagina” Mario dopo Uomini e Donne, ora lui pensa all’ex dama: il clamoroso scoop

Uomini e Donne non lascia un attimo di respiro tra un colpo di scena e l’altro. La trasmissione ha registrato la sua ultima puntata solo pochi giorni fa, ma ricordiamo che si avvicina la pausa estiva. Anche questa stagione, ricca di sorprese come ogni anno, si concluderà per fare spazio ad altri volti per la stagione che riparte a settembre. Ci sono altre indiscrezioni sul discusso caso di Mario Cusatore.

L’interruzione estiva non significa di certo che i pettegolezzi si fermeranno durante la stagione calda, anzi. I social sono diventati fondamentali per i fan più accaniti di Maria De Filippi, che cercano di cogliere spostamenti e “nuove amicizie” grazie ai più piccoli dettagli. Ai fan non fuggono mosse, follow, messaggi, più o meno “nascosti” e post anche enigmatici dei diretti interessati. Inoltre, presto partirà anche Temptation Island.

Uno degli ultimi gossip riguarda la possibile partecipazione al docu-reality estivo di Canale 5 di una coppia che si è formata proprio a Uomini e Donne. Non sarebbe un fatto imprevisto o nuovo alla televisione degli ultimi anni, considerando che spesso vecchi volti del programma di Maria De Filippi hanno preso parte al programma estivo in Sardegna.

Amedeo Venza, a tal proposito, ha recentemente condiviso su Instagram una segnalazione su due ex protagonisti di Uomini e Donne che sembrano desiderare molto partecipare a Temptation Island. In particolare, sembra che sia soprattutto la lei a cercare ogni mezzo per ottenere un posto nella prossima edizione del programma. Di che si sta chiacchierando? C’è un gossip che rivela come questa donna, nel caso non riuscisse nel suo intento, potrebbe addirittura lasciare il suo partner attuale, proprio perché non realmente interessata a una relazione.

Non ci sono dettagli più chiari su chi siano queste persone, ma Amedeo Venza ha rivelato i nomi di un’altra coppia. Si tratta di Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano. Dopo essere stato eliminato dalla tronista, ha suscitato scalpore iniziando a seguire sui social un’altra partecipante al dating show, Asmaa Fares.

Nell’ultima puntata del programma Asmaa uscirà dallo studio insieme a Cristiano, ma pochi credono nella stabilità di questa relazione. Il fatto che Mario abbia iniziato a seguire Asmaa, però, sembra dimostrare, ancora una volta, il suo falso interesse per Ida e quanto fosse già pronto a voltare pagina. Solo ipotesi?