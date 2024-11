Ha Fornito un’Illusione Fittizia

Stefano De Martino ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha parlato della sua vita personale e professionale, svelando diversi aspetti della sua storia. Ha affrontato la fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez, spiegando come la loro connessione iniziale sia nata grazie alla danza, che ha accorciato le distanze tra di loro. De Martino ha descritto Belen come una donna bella e ambiziosa, ma ha messo in evidenza che il loro amore è giunto a una conclusione naturale. “Gli amori si compiono”, ha affermato, esprimendo che l’unico vero amore eterno è quello tra genitori e figli.

L’ex ballerino ha inoltre commentato i gossip sui suoi presunti flirt, in particolare quello con Alessia Marcuzzi, dicendo: “Ogni mese ce n’è una nuova”. Ha riconosciuto di gradire la compagnia di persone più grandi, ma ha scherzato sul fatto che seguendo questo schema dovrebbe frequentare ottantenni. De Martino ha tentato di dribblare le domande più scottanti, mantenendo una certa riservatezza, ma ha espresso che la continua attenzione ai suoi presunti amori è diventata parte della sua realtà quotidiana.

Riflettendo sul suo percorso professionale, ha parlato brevemente di come la fama possa portare a momenti di vanità. Ha creato una sorta di distanza da quel periodo dicendo: “Agli inizi, quando tutti mi fermavano nella metro, avevo pensieri fuori misura”, ma ha trovato umiltà e autocoscienza durante un’esperienza a New York, dove ha lavorato in una compagnia di ballo.

Ha anche toccato il tema del Festival di Sanremo, affermando di avere un contratto che include la possibilità di parteciparvi, ma ha specificato di non avere fretta, considerando Sanremo come un’opportunità importante. “È una foto che incornici e appendi al MoMa,” ha commentato.

De Martino ha chiuso l’intervista sottolineando il suo attaccamento alla realtà, affermando che persino i dati auditel sono letti con una certa ironia, per evidenziare un approccio umile e realistico alla sua carriera nel mondo dello spettacolo.