Ha fatto di tutto per salvare il suo cane.

Un uomo ha compiuto un gesto eroico per salvare il suo cane, Tommy, dal lago di Waban, nel Massachusetts. L’episodio, avvenuto all’inizio del 2025, è stato ripreso da un drone delle forze dell’ordine e ha catturato l’attenzione della stampa internazionale. Le immagini mostrano il momento in cui l’uomo, dopo aver visto il suo cane cadere in acqua ghiacciata, si getta senza esitazione nel lago per recuperarlo.

L’incidente è avvenuto mentre l’uomo e Tommy si trovavano a bordo di una piccola imbarcazione. Quando Tommy è caduto in acqua nel tentativo di inseguire delle oche, l’uomo non ha pensato due volte a chinarsi verso la superficie per afferrarlo, finendo anch’esso in acqua. Nonostante il rischio di ipotermia, ha lottato per salvare il suo amato animale domestico.

Le immagini dell’eroico intervento sono diventate virali sui social media, mostrando la difficoltà che l’uomo ha affrontato mentre si trovava in gravi difficoltà. I vigili del fuoco, avvisati della situazione, sono intervenuti prontamente per cercare di aiutarli. Fortunatamente, dopo un lungo salvataggio durato circa 15 minuti, entrambi sono stati recuperati dai soccorritori e portati in sicurezza.

Giunti al pronto soccorso di Wellesley, l’uomo si trovava in condizioni critiche, ma i medici sono riusciti a stabilizzarlo rapidamente. Anche Tommy ha ricevuto cure e, secondo quanto riportato dai media locali, entrambi hanno superato la terribile esperienza, senza danni permanenti.

Il gesto di quest’uomo ha ispirato molte persone e ha attirato attenzione sui legami profondi che possono esistere tra gli esseri umani e i loro animali domestici. Questo atto di coraggio e amore ha reso l’uomo un eroe agli occhi della comunità, dimostrando quanto si possa essere disposti a rischiare per salvare la vita di un amico a quattro zampe. L’episodio, d’altronde, è un potente promemoria della dedizione che i proprietari di animali possono provare nei confronti dei loro compagni.