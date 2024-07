ha detto sì al suo compagno

L’ex Grande Fratello e Isola dei Famosi ha detto “sì” in una cornice da sogno: matrimonio alle Maldive per la vip italiana e il suo storico compagno

Matrimonio a sorpresa in una cornice incantevole e romantica per eccellenza. Il volto noto della televisione ha detto finalmente “sì” alle Maldive con una cerimonia a piedi nudi sulla sabbia. Guendalina Tavassi ha annunciato il suo matrimonio con il fidanzato Federico Perna tramite alcuni post su Instagram. Un annuncio inaspettato che ha sorpreso i fan, dato che la coppia non aveva mai parlato pubblicamente delle loro intenzioni matrimoniali.

Guendalina Tavassi ha debuttato in tv nel 2010 nell’undicesima edizione del Grande Fratello, con l’obiettivo di diventare un’attrice. Dopo anni di partecipazioni in vari programmi televisivi, non è riuscita a realizzare il suo sogno, ma è comunque diventata un volto famoso. Le sue recenti dichiarazioni su Le Iene riguardanti l’uso di farmaci per dimagrire hanno suscitato grande interesse anche per la sua trasformazione fisica.

Ha trovato l’amore accanto a Federico Perna, gestore di un locale di sushi e cibi esotici di successo. La coppia, insieme da diversi anni, ha deciso di ufficializzare la loro relazione con una cerimonia intima sulla spiaggia delle Maldive, durante una vacanza con i figli di lei.

L’annuncio delle nozze è stato accolto con entusiasmo dai follower dei due sui social media. La differenza di età tra i due, con Perna nato nel 1995 e Guendalina con tre figli già adolescenti, non crea problemi alla coppia. Il loro è un amore intenso e duraturo.

La cerimonia si è celebrata in una spiaggia romanticamente decorata per l’occasione. Un momento speciale per la coppia che ha deciso di tenere segreta la notizia fino al momento del fatidico “sì”. I due, ora marito e moglie, si preparano a vivere insieme una nuova fase della loro relazione, condividendo amore e felicità con i loro figli e con chiunque segua la loro storia da favola.