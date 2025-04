Ha deciso di morire con lui: la storia di Ann e del suo amato cane

La storia del Titanic è celebre, soprattutto grazie al film del 1997 di James Cameron, che racconta la drammatica storia d’amore tra Jack e Rose. Il tragico affondamento della nave avvenne il 15 aprile 1912, quando durante il viaggio inaugurale il Titanic si scontrò con un iceberg, causando la morte di molte persone. Il film mette in luce la scarsità delle scialuppe di salvataggio, insufficienti per tutti i passeggeri, e la confusione generale che impedì molti di mettersi in salvo. Le scialuppe erano inizialmente riservate a donne e bambini di prima classe.

Una storia vera che emerge è quella di Ann Elizabeth Isham, un’aristocratica americana di prima classe, che scelse di legare il suo destino a quello del suo cane, un Danese. Quando si rese conto che il suo amato animale non sarebbe potuto salire su una scialuppa, decise di rimanere a bordo, condannandosi a morte certa. Questo gesto estremo evidenzia un legame indissolubile tra un cane e il suo padrone, superando l’istinto di sopravvivenza.

Non ci sono documenti ufficiali che confermino i dettagli della scelta di Ann, ma diverse testimonianze dei soccorritori raccontano di una donna trovata congelata nell’oceano, abbracciata al suo cane. Sul Titanic vi erano circa una dozzina di cani, ma solo pochi animali furono salvati. La storia di Ann Elizabeth Isham, che sacrificò la propria vita per non abbandonare il suo animale, continua a colpire e suscitare emozioni, dimostrando un affetto che può superare ogni barriera.