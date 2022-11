ha davvero bisogno di mangiare? Scopriamolo

Il tuo cane ha sempre fame? Deve davvero mangiare oppure presenta qualche disturbo? Scopriamolo insieme nel seguente articolo.

Convivere con un amico a quattro zampe significa prendersi cura di lui ed osservare qualsiasi tipo di comportamento possa essere diverso dal solito.

A volte può capitare nel corso della convivenza con Fido che quest’ultimo, dopo aver mangiato il suo cibo quotidiano, possa chiedere ancora cibo. Come mai? Davvero ha bisogno di mangiare? Vediamo nel seguente articolo perché il cane ha sempre fame e quando è motivo di preoccupazione.

Il cane ha sempre fame: ecco perché

Spesso capita, convivendo con un amico a quattro zampe, che quest’ultimo dopo aver mangiato il suo cibo quotidiano, nel momento in cui siamo a tavola elemosina del cibo, proprio come se non avesse mai mangiato.

Tale comportamento potrebbe farci pensare che forse non nutriamo abbastanza il nostro amico peloso o che forse Fido presenta qualche disturbo. Ma vediamo nello specifico quali sono i motivi per cui un cane ha sempre fame.

Fido è goloso

È risaputo che i cani sono animali molto golosi, quindi molto probabilmente la nostra palla di pelo ha sempre fame perché ha più appetito rispetto ad altri cani. Tale caratteristica possiamo infatti riscontrarla nell’Alano ma anche nel Bulldog francese.

Tuttavia sebbene la nostra palla di pelo sia golosa, bisogna fare attenzione al modo in cui mangia. Infatti i cani golosi tendono a mangiare velocemente, tale comportamento può causare rischi importanti come:

Disturbi digestivi

Sindrome da torsione

Il cane mangia velocemente: perché lo fa e come farlo rallentare

Il cane è un cucciolo

Se ad avere sempre fame è un cucciolo, è necessario sapere che in generale i piccoli cani mangiano tanto perché devono crescere, infatti nella prima settimana di vita il cane raddoppia il suo peso.

Tale esigenza si presenta nel corso della crescita di Fido e ha una durata che varia a seconda della taglia dei cani: nei cani di taglia piccola può durare fino ai 10 mesi, nei cani di taglia grossa fino ai 15 mesi mentre nei cani giganti anche 2 anni.

Sterilizzazione

Un altro motivo per cui il cane ha sempre fame è perché è stato sterilizzato. Infatti questo tipo di operazione tende ad aumentare l’appetito in Fido e a diminuire il fabbisogno energetico.

Proprio per questo bisogna fare attenzione al peso del cane, per evitare che diventi obeso. Inoltre potrebbe essere utile consiglio al veterinario.

Poco cibo

Potrebbe essere difficile sapere esattamente come nutrire un amico peloso, ciò perché l’alimentazione del cane dipende dalla razza e dalle sue esigenze.

Se per esempio il nostro amico ha quattro zampe trascorre del tempo all’aria aperta, corre o svolge qualsiasi tipo di attività che sprigiona energie, probabilmente avrà bisogno di più cibo, per questo motivo potrebbe avere fame.

Ecco quando devi preoccuparti

Come abbiamo visto sono molti i motivi per cui il cane ha sempre fame. Tuttavia ci sono anche alcuni disturbi che possono colpire il nostro cane, il quale presenterà tale comportamento.

Infatti anche i cani possono soffrire di anoressia e di bulimia (anche se non vi è un vomito indotto). Inoltre anche l‘ansia può portare il nostro amico a quattro zampe a mangiare di più, mentre lo stress gli causa un comportamento opposto.

Cane ingordo: rischi e rimedi per Fido che mangia troppo e velocemente

Altri disturbi salutari che possono indurre il nostro amico peloso a mangiare di più sono: disturbi digestivi, infezioni parassitarie, frequenza cardiaca alta.