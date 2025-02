Ha comprato una ruota per il suo gatto, ma la reazione del felino è del tutto inaspettata.

Un video di un adorabile gatto bianco e grigio sta guadagnando popolarità per la sua reazione insolita sulla ruota. Durante il giorno, la gatta appare pigra e non riesce a muoversi sulla ruota, mostrando un’aria perplessa verso la sua umana. Quest’ultima cerca di interpretare i miagolii della gatta, immaginandola come “troppo debole” per utilizzare la ruota. Tuttavia, la situazione cambia drasticamente durante la notte.

In un filmato notturno, la gatta rivela una sorprendente energia, correndo sulla ruota con agilità e rapidità “come una farfalla”. La ragazza spiega ai suoi follower che, mentre di giorno la gatta finge di non saper usare la ruota, la notte è il momento in cui si scatena. Le riprese mostrano un approccio totalmente diverso da parte della gatta, che di giorno si limita ad osservare il gioco, mentre di notte si dedica ad un’attività frenetica.

La ruota è conosciuta come un ottimo modo per tenere attivi i gatti, migliorando il loro benessere psicofisico attraverso l’esercizio. Questo video mette in evidenza il contrasto tra il comportamento del gatto durante il giorno e le sue capacità notturne. La ragazza commenta divertita su come il suo gatto si trasformi da un animale dormiente a uno scattante avventuriero non appena calano le tenebre, dimostrando così che la gatta possiede un lato attivo inaspettato.