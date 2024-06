“Ha chiesto scusa a tutti” Kate costretta a rompere il silenzio: cosa è successo  

Kate Middleton non perde mai occasione per dimostrare al mondo di essere una signora a tutti gli effetti. La principessa avrebbe dovuto prendere parte ad una cerimonia molto importante per l’Irlanda nota come Trooping The Colour. A causa della sua assenza ha però voluto scrivere una lettera di scuse proprio alle guardie della nazione.

Kate Middleton

Ecco quali sono state le sue parole.

8 giugno 2024: al via le celebrazioni del Trooping The Colour

Oggi è una giornata molto importante per l’Irlanda e per tutti i paesi che fanno parte del Regno Unito. Proprio oggi, infatti, si sono tenute le prove ufficiali per il Trooping The Colour, una giornata volta a festeggiare l’arrivo del compleanno del re.

Carlo e Camilla

Re Carlo festeggerà il suo compleanno il 15 Giugno, motivo per cui ogni persona del Regno deve essere pronta nel portare a termine il proprio ruolo nel miglior modo possibile. Il ruolo di Kate era fondamentale in questo contesto, in quanto la donna figura come Colonnello delle guardie irlandesi e sarebbe toccato a lei porgere il primo saluto ufficiale a tutti i soldati.

Come tutti sappiamo però, la principessa del Galles ha problemi di salute molto gravi, motivo per il quale non riesce ad essere presente in tutte le feste e le manifestazioni previste dalla Corte. Ad ogni modo Kate Middleton ha voluto giustificare la sua assenza, motivo per cui ha deciso di scrivere una lettera alle guardie irlandesi.

Le parole di Kate Middleton alle guardie della nazione

La principessa Kate ha sempre preso molto seriamente ogni suo incarico, motivo per cui è apparsa fin da subito molto dispiaciuta quando ha capito che non sarebbe riuscita a portare a termine il suo ruolo nella giornata del Trooping.

Guardie irlandesi

In questa occasione i regnanti del Galles, ovvero lei e il principe William, avrebbero dovuto sfilare davanti ai militari della Corona al fine di rivolgere il saluto militare per primi. Ciò non si è potuto verificare, ma Kate ha scritto ai diretti interessati, dicendo loro come il suo intento sia quello di poterli rappresentare molto presto.

Tutte le guardie si sono descritte come profondamente toccate dalla ricezione di questa lettera, motivo per il quale hanno ringraziato la principessa, augurandole il meglio in termini di pronta guarigione. Un grande gesto per una grande donna.