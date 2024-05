ha cercato prima di uccidere la moglie e poi ha commesso il gesto estremo

Una notizia davvero straziante è quella che hanno reso nota questa mattina diversi quotidiano, Franco Mari, l’86enne che venerdì ha cercato di mettere fine alla vita della moglie, è deceduto. Subito dopo aver tentato il delitto, si è accanito su sé stesso.

Nella mattina di oggi in realtà era in programma l’interrogatorio di garanzia, per la convalida del suo fermo. Tuttavia, vista la sua scomparsa, gli inquirenti al momento non aspettano altro che la moglie migliori, per ricostruire con lei tutta la dinamica dei fatti.

Il grave episodio è avvenuto nella giornata di venerdì 9 maggio. Precisamente nell’abitazione in cui i due signori vivevano ormai da anni, nel comune di Sermoneta, nella provincia di Roma. La donna, da ciò che è emerso è riuscita a salvarsi, facendo appunto finta di essere deceduta, poiché aveva capito che la furia dell’uomo non si sarebbe mai calmata.

Dalle prime informazioni venute fuori, tra i due sarebbe scoppiata una lite. La moglie poco prima di è riuscita a chiedere aiuto al figlio, che a sua volta ha chiamato tempestivamente agenti ed anche soccorritori. Franco Mari quando ha visto che la donna aveva perso la vita, ha puntato l’arma verso sé stesso.

Il decesso di Franco Mari dopo il tentato delitto della moglie

Si sarebbe appunto colpito nella parte del collo e quindi della giugulare. I medici intervenuti si sono presto resi conto che la situazione dei due coniugi era disperata. Infatti hanno disposto per entrambi il tempestivo ricovero in ospedale, per le cure del caso.

L’uomo era ricoverato nel reparto di terapia intensiva, ma nella mattina di oggi il quotidiano Il Messaggero, ha dato la notizia della sua scomparsa. Era in programma per lui l’interrogatorio di garanzia, per il fermo.

La moglie si trova anche lei in condizioni gravi, ma risultano essere in via di miglioramento. Appena sarà possibile gli inquirenti cercheranno di avere ulteriori informazioni da lei, anche per capire se anche in passato l’uomo ha avuto comportamenti violenti dei suoi confronti. Ci saranno a breve ulteriori aggiornamenti sul caso.