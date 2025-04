Ha cercato di liberarla nel vuoto

Gaia, una ragazza di 25 anni di Bacoli, ha recentemente condiviso la sua drammatica esperienza di violenza subita dall’ex compagno con il deputato Francesco Emilio Borrelli. La giovane è stata brutalmente aggredita a Pozzuoli, dove il suo ex marito, insieme a due complici, ha tentato di gettarla dal belvedere. Questo atto violento ha provocato la frattura del naso di Gaia e ha lasciato il suo volto tumefatto.

Gaia e l’ex compagno, che hanno un bambino piccolo, si erano separati a gennaio a causa di violenze domestiche, ma sabato 5 aprile la situazione è degenerata. Durante l’aggressione, l’ex l’ha colpita ripetutamente al volto mentre i suoi amici cercavano di forzarla a salire in auto. Un momento di distrazione ha permesso a Gaia di chiamare suo padre con il telefono lasciato incustodito dall’ex, una mossa che le ha salvato la vita.

Dopo la telefonata, i tre aggressori, temendo l’arrivo delle forze dell’ordine, sono fuggiti, lasciando Gaia sull’asfalto. Nonostante il suo aggressore sia ora in prigione, la giovane vive nella paura che la situazione possa ripetersi. Ha affermato: “Chi mi dice che non si ripeterà?” In segno di solidarietà, anche il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha incontrato Gaia e ha promesso supporto attraverso azioni concrete per aiutare le donne vittime di violenza. Il suo impegno sottolinea l’importanza della comunità nel sostenere chi subisce abusi.