ha causato la morte di un motociclista

Guai giudiziari per Mauro Santopietro: l’attore rischia la condanna per omicidio stradale.

Mauro Santopietro è un attore diventato famoso a seguito della sua presenza nel famoso spot della pesca di Esselunga. Non molti però conoscono la sua storia e di come per molte persone meriti il processo a causa della morte di un motociclista. La sua colpa sarebbe stata quella di fare un parcheggio in maniera errata.

Mauro Santopietro

Ecco che cosa è successo.

Mauro Santopietro nel mirino del pubblico

Molti non lo conoscevano, ma da quando è stato diffuso lo spot relativo alla pesca di Esselunga, Mauro Santopietro è diventato conosciuto in tutta Italia. In realtà parliamo di un attore molto famoso che ha recitato nella storica fiction di Rai 3 Un posto al sole.

Il luogo dell’incidente

L’uomo è però finito al centro della scena per una questione che riguarda un triste fatto accaduto qualche tempo fa e che purtroppo ha comportato la morte di un uomo. Questo a causa di un parcheggio eseguito in maniera piuttosto grossolana in un posto non previsto. Per questa ragione un motociclista sarebbe venuto a mancare.

Proprio per questa ragione l’uomo rischia di essere incolpato per omicidio stradale e posto sotto processo per quanto successo. Questo è quello che è emerso nelle ultime ore anche se non sappiamo ancora come evolverà la faccenda a tal proposito.

I dettagli di quanto accaduto

Secondo quanto riferito, Mauro Santopietro si trovava presso il parco di Via Aurelia Antica per far fare una passeggiata al suo cagnolino. Siamo nel Settembre del 2022 e tutto sembra procedere come da routine, fino a quando un uomo di 58 anni di nome Riccardo Fortuna si è schiantato contro la sua automobile.

Mauro Santopietro

La vettura di Santopietro, che appartiene ad un’amica, è stata parcheggiata in una zona in cui invece era previsto il divieto di sosta. Proprio per questo il motociclista non se ne sarebbe accorto, altrimenti l’impatto sarebbe stato evitato o comunque più lieve. Sicuramente non si sarebbe verificata la morte del motociclista. Rimaniamo quindi in attesa di ulteriori sviluppi volti a capire verso quale percorso giudiziario verrà indirizzato l’attore.