ha bisogno di un amico

Quando il suo cane reagisce alle immagini in TV in maniera inaspettata capisce finalmente qual è il suo sogno: il fido ha davvero bisogno di un amico.

Le immagini in movimento condivise il 5 giugno sul profilo TikTok di @chipgirlhere hanno ottenuto oltre 44 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma in meno di 48 ore. Il grande successo della clip, e delle successive pubblicate a grande richiesta, pare sia dovuto all’irresistibile dolcezza dimostrata da un vivace cucciolo di Golden Retriever. Il fido, che si intrattiene volentieri con curiosità davanti alla TV osservando quello che potrebbe essere il suo nuovo amico a quattro zampe, ha una reazione improvvisa che sembra spiegare il suo desiderio più di mille parole.

Il cane davanti alla TV fa qualcosa di unico: questo Golden ha davvero bisogno di un amico

La padroncina del Golden ammette – sin dall’inizio del filmato, in sovrimpressione – di star tentando di convincere da tempo il suo partner ad accogliere un nuovo quattrozampe nella loro vita. Il loro Golden desidera palesemente un fratellino con cui condividere le sue giornate e stavolta lo dimostrerà con una reazione improvvisa che sembrerà valere più di mille parole.

Durante un comune pomeriggio trascorso in famiglia il loro cucciolo di Golden Retriever ha una dolcissima reazione durante la visione di una scena di un film d’animazione che ritrae un altro esemplare di quattrozampe gioioso alla vista di una schiera di cuccioli che si presentano davanti ai suoi occhi.

Quando, nella scena del cartone animato, il cane raffigurato mostra tutta al sua contentezza correndo incontro ai piccoli, anche il Golden di casa sembra voler prendere attivamente parte alla scena, spengendosi anch’esso verso lo schermo scodinzolando, proprio come se volesse raggiungerli e giocare insieme a loro.

Che l’alternativa sia stata per il Golden – fino a questo momento – quella di lasciare accesa la TV per il cane in loro assenza? Lo si potrà scoprire soltanto seguendo le prossime avventure condivise sul canale di @chipgirlhere. Nel frattempo si attende con ansia che il cucciolo di Golden possa dare il benvenuto – quanto prima – al suo nuovo compagno di avventure.

@chipgirlhere♬ Bundle of Joy – Jartisto

“Taggami quando arriverà il cucciolo“, ha scritto – a tal proposito – un utente dimostrando anch’esso di non vedere l’ora di poter assistere all’entusiasmo del Golden quando conoscerà finalmente, e stavolta non più in una scena di finzione ma nella vita reale, il suo nuovo compagno di giochi.