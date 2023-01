ha bisogno di aiuto video

La storia di Little T., il gatto obeso che non riusciva più a muoversi: l’adozione da parte di un’amorevole famiglia, l’aiuto inaspettato e la sua nuova vita.

Mantenere il proprio peso corporeo ottimale può essere difficile; l’obesità è una patologia cronica causata da una cattiva alimentazione e dalla ridotta attività fisica: l’interazione di una serie di fattori (genetici, ambientali, sociali e culturali) può provocare un eccessivo accumulo di grasso corporeo. Così è accaduto al gatto dal manto bianco e nero di nome Little T. La sua storia è stata raccontata in un video condiviso sul canale YouTube di Caters Clips ed è esemplificativa sia delle difficoltà affrontate dagli animali affetti da obesità sia delle possibilità che questi quattro zampe hanno di riescire a riprendersi e a condurre una vita sana e equilibrata.

Il gatto Little T., affetto da obesità, torna a muoversi grazie all’aiuto della sua nuova famiglia (VIDEO)

Little T. è un micione di otto anni la cui vita non è stata affatto semplice. Abbandonato in un rifugio con il pretesto che fosse impossibile prendersi cura di un gatto di 15 kg dal suo precedente proprietario (che con lo stile di vita a cui aveva abituato il micio, aveva contribuito a farlo ingrassare), Little T. ha passato diverso tempo in una piccola gabbia.

Il suo eccessivo peso corporeo (superiore più del doppio del suo peso forma) gli impediva di camminare, di muoversi o anche solo di pulirsi, cosa quest’ultima che aveva portato il suo pelo a rovinarsi quasi completamente. Quando sembrava, però, che il suo triste destino sarebbe rimasto per sempre quello di un rifugio, Little T. ha ricevuto un regalo inaspettato. Un’anziana coppia di coniugi era alla ricerca di un amico a quattro zampe e vedendo Little T. ha capito subito che era il gatto perfetto.

Elmeria Teffeteller (un’infermiera in pensione) e suo marito Kenne Teffeteller (un manager IT in pensione) avevano già avuto decine e decine di esperienze di animali randagi salvati e adottati. Vedendo Little T. non hanno esitato un secondo e hanno deciso di accoglierlo nella loro casa e di offrirgli tutto l’aiuto e l’amore di cui aveva bisogno. Il gatto è stato sottoposto a una dieta bilanciata creata appositamente per lui. Aiutato da una sorta di tutore, Little T. è stato indotto a camminare per diverse ore tutti i giorni. All’inizio il micetto aveva grandi difficoltà, poi con il passare del tempo è riuscito a muoversi più velocemente. Il percorso di guarigione è ancora lungo, ma Little T. e i suoi umani lo hanno intrapreso con gioia e determinazione e si può essere sicuri che in breve questo gattone riuscirà finalmente a sentirsi meglio e a condure una vita serena e tranquilla. (di Elisabetta Guglielmi)