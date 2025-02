Ha baciato il cantante amatissimo e ancora non ci crede.

I Duran Duran tornano a Sanremo dopo 40 anni, esibendosi con Victoria De Angelis e coinvolgendo il pubblico con brani iconici come “Psycho Killer” e “Girls on Film”. Durante la terza serata del Festival, la storica band britannica ha infiammato il palco del Teatro Ariston, offrendo momenti indimenticabili sia per chi era presente che per chi seguiva da casa. Le loro esibizioni hanno riportato alla mente i successi degli anni Ottanta, facendo cantare e ballare la platea.

Un momento clou della serata è stato il bacio che Katia Follesa, comica e attrice italiana, ha dato al frontman Simon Le Bon, esprimendo il suo affetto con un appassionato “Io ti amo da tanto: kiss me!”. Questo gesto ha suscitato sorrisi e applausi, rendendo ancora più memorabile l’evento. Simon Le Bon ha anche reso omaggio alla bassista Victoria De Angelis, membro dei Maneskin, elogiando il suo talento.

Le parole di congratulazioni di Le Bon si sono estese anche a Carlo Conti, il conduttore del Festival. La partecipazione dei Duran Duran ha così rappresentato un significativo legame tra generazioni, portando sul palco una band che ha influenzato e ispirato molti artisti contemporanei. La loro musica continua ad avere un impatto sulla scena attuale, dimostrando la propria intemporalità.

La serata ha messo in risalto il ruolo della musica come ponte tra le generazioni. I Duran Duran hanno saputo attrarre non solo i fan storici, ma anche i giovani, che hanno avuto l’opportunità di scoprire i loro successi. La presenza di artisti come Victoria De Angelis evidenzia come le nuove generazioni possano trarre ispirazione dai grandi nomi del passato, contribuendo alla cultura musicale contemporanea.