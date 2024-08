ha avuto un cancro al rene

Paola Perego in una lunga intervista racconta che nell’ultimo anno ha lottato contro un tumore al rene

Paola Perego può finalmente concedersi un momento di respiro dopo un periodo che definire tumultuoso sarebbe un eufemismo. L’ultimo spavento, solo poche settimane fa, è stato il più recente di una serie di eventi che hanno messo a dura prova la nota conduttrice televisiva.

Paola Perego confessa di avere avuto un cancro al rene

Il marito, Lucio Presta, ha vissuto un’esperienza drammatica quando ha perso il controllo del trattore che stava guidando, finendo per essere travolto dal mezzo stesso. “Vivo per miracolo”, ha confessato Presta in un’intervista. Durante tutto questo difficile periodo, Paola è rimasta al suo fianco, supportandolo con la forza e la determinazione che la contraddistinguono.

Ma questo incidente non è stato l’unico colpo duro dell’anno per Paola. Già a gennaio, aveva rivelato di aver scoperto di avere un tumore maligno al rene. “Non è stato un anno semplice”, ha ammesso nell’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, ripercorrendo gli ultimi mesi della sua vita. La scoperta della neoplasia è arrivata durante un controllo di routine. Fortunatamente, grazie alla tempestività della diagnosi, la conduttrice non ha dovuto sottoporsi a terapie debilitanti, ma è comunque sotto stretto controllo medico.

La Perego non ha esitato a condividere la sua esperienza, sottolineando l’importanza cruciale della prevenzione. Questa pratica le ha probabilmente salvato la vita:

“È importante ricordare di fare prevenzione, e garantirla gratuitamente a tutti”.

L’anno nero di Paola era cominciato con un altro episodio sfortunato: durante la sua partecipazione a “Ballando con le stelle”, si era fratturata delle costole. La conduttrice ha deciso di prendersi qualche giorno di vacanza per recuperare le energie prima di tuffarsi nuovamente nella sua amata routine televisiva. Tra i suoi progetti futuri, c’è la nuova edizione di Citofonare Rai 2, ancora una volta affiancata da Simona Ventura. Oltre a un nuovo programma in prima serata di cui ancora non si conoscono i dettagli.

Dopo mesi di preoccupazioni e incertezze, Paola Perego può finalmente concedersi un po’ di meritato relax, guardando con fiducia al futuro e al ritorno sulle scene. Il suo esempio, il suo coraggio e la sua sincerità nel raccontare il suo difficile percorso sono un messaggio di speranza e forza per chiunque stia attraversando momenti difficili.

