ha avuto un arresto cardiaco

Giornata davvero pessima e segnata da un evento doloroso per una delle protagoniste del noto programma Rai. L’amatissima Carolyn Smith, celebre coreografa molto stimata, particolarmente conosciuta per il suo ruolo di giudice in Ballando con le Stelle, ha annunciato il lutto sui social con grande commozione.

Non ci saranno problemi per tornare al popolare show condotto da Milly Carlucci, anche se certamente servirà del tempo per superare un lutto così. Non tutti possono capirlo appieno, ma certamente i tanti commenti di solidarietà e vicinanza fanno comprendere quanto si possa comprendere un dolore simile. Anche quest’anno, come molti appassionati sapranno, la sua partecipazione al programma è confermata, insieme agli altri membri della giuria.

Carolyn Smith, apprezzata dal pubblico per la sua determinazione e il suo carisma, ha già attraversato momenti difficili. La coreografa ha ricevuto una diagnosi di tumore nel 2015, una situazione di cui ha parlato più volte con i suoi follower, prima di tutto per sensibilizzare e condividere la sua esperienza. I suoi numerosi follower su Instagram l’hanno sempre sostenuta, in ogni circostanza.

Anche in questo momento doloroso, in cui Carolyn ha perso il suo amato cane Sir Scotty, i suoi fan le sono vicini, inviandole messaggi di cordoglio e conforto. In un post su Instagram, Carolyn ha condiviso il racconto degli ultimi momenti di vita del suo amato cagnolino e i suoi ricordi affettuosi. La coreografa, infatti, ha raccontato:

Vi ho informato che Scotty ha dovuto sottoporsi a un intervento martedì, a causa di un tumore al fegato. L’operazione è andata bene, ma sono sorte alcune complicazioni. Tuttavia, lui, come me, ha lottato. Abbiamo dovuto prolungare il nostro soggiorno a Milano per ulteriori problemi. Stamattina, la prima chiamata dal medico mi ha dato un po’ di speranza, perché i suoi valori erano migliorati e pensavo che potesse farcela.

Carolyn ha continuato il racconto arrivando a venti minuti dopo l’ultima informazione sul suo amico a quattro zampe. In quel momento, purtroppo, ha ricevuto la telefonata che la informava di come Sir Scotty avesse avuto un arresto cardiaco. Il tentativo di rianimarlo è andato avanti senza successo. È stato un colpo duro per la coreografa, che ha parlato di questo pesantissimo lutto visibilmente commossa, con le lacrime agli occhi.