Ha 74 anni ed è l’uccello più anziano del mondo, ma non è questa l’unica sua particolarità.

L’uccello più vecchio del mondo è Wisdom, un albatros di Laysan che ha recentemente raggiunto i 74 anni e ha avuto un cucciolo. La nascita del suo ultimo pulcino è avvenuta il 30 gennaio, dopo che Wisdom aveva deposto un uovo a dicembre. Wisdom ha nidificato sull’atollo di Midway, un luogo rinomato nel Pacifico per la nidificazione degli uccelli. Questo esemplare, inanellato nel 1956 e nato intorno al 1951, è famoso non solo per la sua età, ma anche perché ha continuato a riprodursi nonostante le avversità, inclusa la perdita del suo storico compagno Akekamai, scomparso nel 2022.

Wisdom ha deposto oltre 50 uova durante la sua vita e ha visto circa 35 dei suoi cuccioli sopravvivere. Ha percorso quasi 5 milioni di chilometri, un’incredibile distanza che corrisponde a circa 120 volte il giro del mondo. La rinomata longevità di Wisdom e la sua recente prole rappresentano una speranza per la popolazione di albatros, che è attualmente in pericolo di estinzione a causa di vari fattori, tra cui il cambiamento climatico, l’inquinamento e la predazione da parte di animali selvatici.

L’importanza di Wisdom va oltre la sua età; essa simboleggia anche le sfide che affrontano gli albatros e altre specie in via di estinzione. La sua storia e il suo legame con la nidificazione sull’atollo di Midway mettono in luce la necessità di proteggere e preservare questi habitat fondamentali per la sopravvivenza della specie.