ha 4 anni e cerca una famiglia per sempre

La storia del cagnolino Pepe commuove l’Italia: abbandonato perché ammalato, non ha neanche 4 anni e cerca una famiglia che possa amarlo.

Nel rifugio La Cuccia Imperia (gestito dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane) gli ospiti a quattro zampe sono moltissimi. Da pochi giorni è arrivato anche un cagnolino Rottweiler di nome Pepe. Fuori dalla sua recinzione c’è una targhetta sulla quale si leggono i dati del cucciolo: alla voce provenienza è scritto “rinuncia di proprietà“. Si, perché gli umani che avevano scelto di vivere con Pepe, e avevano trascorso quasi quattro anni insieme a lui, hanno deciso di abbandonarlo al canile perché ammalato, risolvendo in questo modo quello che ai loro occhi rappresentava solo un problema.

La commovente storia del cagnolino di 4 anni Pepe: abbandonato per la sua malattia cerca una famiglia da amare

La storia di Pepe sta commuovendo l’Italia e in particolare Imperia, dove il cagnolino vive. Sono i volontari del rifugio in cui è ospitato a raccontarla con alcuni post sulla loro pagina Facebook (@Rifugio La Cuccia Imperia – Lega Nazionale per la Difesa del Cane). Due foto condivise sui social mostrano chiaramente la situazione di Pepe.

Ti potrebbe interessare anche >>> Corre senza sosta da una parte all’altra del box: il cane Boombastic ha bisogno di una famiglia (VIDEO)

La prima foto ritrae le condizioni di salute in cui versava il cagnolino appena arrivato al rifugio: sfinito dalla malattia, con gli occhi quasi completamente chiusi e trascurato, ha dovuto sopportare anche il trauma dell’abbandono. La seconda foto mostra invece Pepe quindici giorni dopo l’arrivo al canile e l’inizio delle cure per la leishmaniosi. Come raccontano i volontari su Facebook, se il cucciolo fosse stato curato per tempo non avrebbe manifestano le gravi complicazioni che hanno fatto seguito alla malattia. Nel post si legge infatti quanto segue: «Pepe è arrivato qui da noi trascurato e abbandonato: nessuno ha voluto curarlo […] portato in canile in condizioni terribili, demolito dalla malattia, e la peggiore offesa è stata l’indifferenza con cui si sono sbarazzati di lui […] i suoi ex proprietari non volevano spendere soldi per lui, perciò la sua salute è peggiorata molto a causa della leishmaniosi non curata. I sintomi e le gravi complicazioni che ha Pepe potevano essere evitati con cure tempestive, la prova sta nel netto miglioramento che abbiamo visto in queste poche settimane. Ora purtroppo non sappiamo quanto la malattia abbia fatto dei danni permanenti, ma la sua vista probabilmente rimarrà compromessa».

I volontari stanno facendo il possibile per curare il cucciolo. Ciò che adesso sperano è che il cagnolino si rimetta in salute e che possa trovare presto una famiglia che possa amarlo. Come ricordano i volontari: «un cane non è un paio di scarpe, abbiatene cura come merita ogni creatura esistente sulla Terra. Se non volete spendere comprate un Trudi, ma se volete un animale dovete mettere in conto che saranno sempre più le spese che il resto, perché gli animali devono essere curati». Pepe adesso ha bisogno di qualcuno che si prenda cura di lui, che possa donargli tutto l’affetto che merita e di cui ha tanto bisogno. (di Elisabetta Guglielmi)