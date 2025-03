H.Koenig KB14: Macchina per Ghiaccio Compatta e Silenziosa con Produzione Automatica di Cubetti in 10-13 Minuti

119,00€

(as of Mar 02, 2025 05:20:39 UTC – Details )

Prezzo:







PRODUZIONE VELOCE ED EFFICIENTE: questo fabbricatore di ghiaccio può produrre fino a 12 kg di cubetti di ghiaccio al giorno, con un ciclo di produzione di soli 10-13 minuti, garantendo una rapida disponibilità per tutte le vostre bevande ed eventi.

CAPACITÀ E FLESSIBILITÀ: con un serbatoio dell’acqua da 2,1 L e una vaschetta per il ghiaccio rimovibile, è facile produrre e conservare i cubetti di ghiaccio. È possibile scegliere tra due dimensioni di cubetti di ghiaccio per soddisfare le proprie esigenze, offrendo flessibilità d’uso.

CARATTERISTICHE PRATICHE: Il display LCD consente di controllare facilmente le impostazioni, mentre la funzione autopulente semplifica la manutenzione dell’apparecchio. Il coperchio trasparente e l’indicatore del livello dell’acqua consentono di monitorare facilmente la produzione e il livello dell’acqua.

DUREVOLEZZA E ACCESSORI: Progettato con un corpo in acciaio inox, questo fabbricatore di ghiaccio è robusto e durevole. Viene fornito con una paletta per il ghiaccio per una gestione igienica e comoda dei cubetti di ghiaccio prodotti. Con una potenza di 120 W, combina prestazioni ed efficienza energetica.

GARANZIA ESTESA DI 2 ANNI: La garanzia estesa di 2 anni, supportata da un’officina post-vendita in Francia, offre fiducia e tranquillità per un uso prolungato e affidabile.