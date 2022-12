Gyrus acquisisce il 40% di Consulcesi Group. Sarà la prima piattaforma digitale internazionale dell’healthcare

I fondi assistiti da Gyrus Capital acquisiscono il 40% del gruppo Consulcesi. Con il closing firmato a Ginevra, inizia una nuova era per il gruppo fondato da Massimo Tortorella. Già leader in Italia nei servizi digitali dedicati all’assistenza sanitaria e farmaceutica, Consulcesi è ora pronta a creare una piattaforma internazionale dell’healthcare, anche grazie al recente ampliamento e potenziamento della propria compagine societaria. Ciò ha rafforzato la sua posizione nella fornitura di servizi digitali in ambito education, legal, insurance, communication e business services.

Gyrus Capital è una società di investimento specializzata in sostenibilità e trasformazione digitale con particolare attenzione al settore Healthcare. La sua esperienza in operazioni di M&A contribuirà a consolidare, da un lato, la leadership di mercato di Consulcesi in Italia, dall’altro, ad avviare un processo di internazionalizzazione, soprattutto in Europa, che porterà Consulcesi a diventare un marchio globale.

«L’intento di questa acquisizione – afferma Massimo Tortorella, fondatore e presidente del Gruppo Consulcesi – sarà quello di sostenere la crescita del Gruppo per raddoppiare il fatturato entro il 2025 a oltre 120 milioni di euro, mantenendo la redditività storica di oltre il 30%».

Tale obiettivo, condiviso con Guy Semmens e Mirco Dilda, partner di Gyrus Capital, sarà raggiunto attraverso una serie di operazioni di M&A per «rafforzare le proposte di formazione continua per operatori sanitari e aziende, insieme a una rete di comunicazione e informazione consolidata che può contribuire in modo significativo all’efficienza del servizio sanitario nazionale con benefici diretti ai pazienti».

Consulcesi è un network legale specializzato in diritto sanitario e detiene la piattaforma digitale più ampia e avanzata in Italia con oltre 250 corsi di formazione a distanza per medici e operatori sanitari. È anche leader di mercato nel marketing digitale, nella ricerca di mercato e in servizi specifici per il settore sanitario e farmaceutico. La leadership di Consulcesi è stata ulteriormente rafforzata dalle recenti acquisizioni dei gruppi PKE e SICS e dalla partecipazione al gruppo editoriale Quotidiano Sanità. Con sede a Balerna (Svizzera) e con uffici a Bruxelles, Londra, Roma e Tirana, il Gruppo Consulcesi impiega oltre 800 persone. Fornisce alle aziende sanitarie soluzioni di analisi dei dati attraverso un database proprietario di oltre 2 milioni di contatti da professionisti del settore sanitario, servizi di marketing multicanale e soluzioni di e-learning.

Gyrus Capital è una società di investimenti europea dedicata agli investimenti di trasformazione nei settori della sanità e della sostenibilità. Con sede a Ginevra, Svizzera, Gyrus investe in imprese che rispondono alle esigenze strutturali della società e dell’ambiente – e che sono posizionate per una crescita sostenibile a lungo termine. Gyrus si concentra su operazioni complesse, con particolare attenzione alle scissioni aziendali nell’intervallo da 50 milioni a 500 milioni di euro. Un rinomato gruppo di partner esperti ed esperti del settore supportano Gyrus nel suo approccio di investimento attivo e creazione di valore in stretta collaborazione con imprenditori e manager.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione conferma Massimo Tortorella, fondatore del gruppo Consulcesi e principale azionista, in qualità di Presidente, Andrea Tortorella in qualità di CEO e Guy Semmens co-fondatore di Gyrus Capital in qualità di Vicepresidente.