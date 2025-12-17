Gwyneth Paltrow e figlia Apple a New York

Apple Martin, la figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin, ha attirato l’attenzione alla première del film “Marty Supreme” a New York. La 21enne ha indossato un abito nero con la schiena scoperta e scollatura rotonda, creato da Calvin Klein Collection, lo stesso che sua madre aveva indossato alla première del film “Emma”.

Apple ha anche preso ispirazione dalla madre per la pettinatura, portando un elegante chignon. La somiglianza tra Apple e Gwyneth è ancora più evidente in un confronto fotografico diventato virale sui social. Apple ha confessato di amare i capi che la madre conserva ancora dopo anni e di “rubare” piccole cose dal suo armadio, in particolare i capi Calvin Klein degli anni Novanta.

Anche Gwyneth Paltrow è stata notata alla première con un elegante abito nero di Valentino, con spacco laterale e fiocco sulla spalla. Il film “Marty Supreme” uscirà in Italia il 22 gennaio, con Gwyneth Paltrow e Timothée Chalamet come protagonisti. Timothée Chalamet ha partecipato alla première con la madre Nicole Flender.