Guterres: Ultime Ratifiche per il Trattato sull’Alto Mare

Il segretario delle Nazioni Unite, António Guterres, ha esortato a completare le ultime ratifiche necessarie per l’entrata in vigore del Trattato sull’Alto Mare, dopo che 18 nuove ratifiche sono state presentate lunedì. Guterres ha dichiarato che l’accordo, fondamentale per la protezione degli oceani, è ora “a portata di mano”.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com