Gusto e Tradizioni delle Marche: Autunno In Tavola

La regione Marche si prepara a un’autunno ricco di eventi che mettono in luce tradizioni, cultura e gastronomia. Fino al 2 novembre, i borghi marchigiani offrono sagre, festival e celebrazioni legate a Halloween e Ognissanti, rendendo questo periodo un’occasione unica per scoprire il patrimonio locale.

Tra i principali eventi, si segnala il Festival “Sibillini in Rosa” a Montedinove, dedicato alla Mela Rosa, con show cooking e mercatini dal 1 al 2 novembre. Sempre il 2 novembre, Amandola ospita “Diamanti a Tavola,” il Festival del Tartufo Bianco, ricco di assaggi e momenti culturali.

Ad Ascoli Piceno, il “Festival dello Street Food” dal 30 ottobre al 2 novembre trasforma la città nella capitale italiana del cibo di strada, offrendo una varietà di piatti da diverse cucine del mondo. A Sant’Angelo in Vado, si tiene la 62ª Mostra Nazionale del Tartufo Bianco, con la Fiera dei Tartufai il 2 novembre, che celebra il tartufo marchigiano e offre specialità gastronomiche.

A Macerata, il 2 novembre debutta il nuovo evento “Li Sapori de ‘Na Orda,” che unisce sei Pro Loco in un percorso di gusto con prodotti tipici e musica. Mondavio ospita il “Samhain Celtic Festival” dal 31 ottobre al 2 novembre, dedicato al Capodanno Celtico con concerti e mercatini.

Il festival “MArCHESTORIE” prosegue fino al 16 novembre, con eventi dedicati alla poesia e alla cultura locale. Anche il Museo del Mare di San Benedetto del Tronto offre attività speciali per Ognissanti, creando un’atmosfera festiva.

Questi eventi riflettono la vitalità delle Marche, unite in una celebrazione della convivialità e della tradizione.