Gusti Gelato 2025: Innovazione e Tradizione al SIGEP

Il Salone Internazionale SIGEP World, organizzato da IEG, si prepara per il 2026 alla Fiera di Rimini dal 16 al 20 gennaio, con un focus sulle tendenze della gelateria. A pochi mesi dall’estate, i maestri gelatieri hanno condiviso le loro previsioni sui gusti del 2025.

Antonio Mezzalira, del gelato ‘Golosi di Natura’, anticipa l’arrivo di sapori innovativi come l’aronia e la barbabietola, insieme a una diversificazione dei prezzi in base ai gusti. Taila Semerano, vincitrice del premio come miglior gelatiere emergente, evidenzia un ritorno ai gusti classici, con l’introduzione della stracciatella inversa e un crescente interesse per la fusione tra gelato e pasticceria.

Sergio Colalucci, presidente della Gelato World Cup, sottolinea l’importanza di avere un’offerta senza zuccheri aggiunti e 100% vegetale. Tra i gusti più richiesti ci sono un fondente al cioccolato con salsina al Montepulciano d’Abruzzo e una crema gourmet alla vaniglia.

Marco Ottaviani de ‘Il Castello’ menziona la richiesta di profili aromatici complessi come il gusto ‘Vento d’Oro’, che combina zafferano, pistacchio e pepe Sichuan, e la valorizzazione degli ingredienti locali.

Dalla Spagna, Mario Masiá prevede un 2025 caratterizzato da innovazione e sostenibilità, con l’introduzione di gusti esotici come matcha, yuzu e mango asiatico. La tecnologia giocherà un ruolo chiave nell’ottimizzazione delle texture e nell’esperienza del consumatore.

L’Osservatorio SIGEP World prevede una crescita dei consumi del 4% per il prossimo anno.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.viaggiare.net