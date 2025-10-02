Gustavo Petro e l’uso strumentale della cittadinanza italiana

Gustavo Petro, presidente della Colombia, ha ampliato il suo ruolo oltre quello istituzionale, aspirando a essere un “cittadino del mondo” e talvolta anche un “cittadino italiano”. Durante i suoi discorsi, ha fatto dichiarazioni controverse, come invitare soldati americani a disobbedire agli ordini, e ha inoltre rivendicato la sua doppia cittadinanza italiana per sottolineare la sua immunità in caso di conflitto con gli Stati Uniti. Questa sua posizione solleva interrogativi sul significato di appartenere a una nazione, poiché Petro non sembra attribuire valore culturale o storico alla sua cittadinanza italiana, ma la sfrutta come una forma di protezione personale.

Mentre promuove discorsi di insurrezione armata e parla di conflitti globali, Petro non si presenta come un pacifista, ma piuttosto come un provocatore che sottolinea l’uso della violenza per far progredire la sua agenda. Ha perfino annunciato che sarebbe pronto a rinunciare alla cittadinanza italiana se l’Europa non condannasse Israele in modo adeguato, un gesto visto come un ulteriore attacco ai suoi critici e una manifestazione di virtù politica.

La questione centrale non è solo Petro stesso, ma il messaggio che invia: la cittadinanza italiana può essere utilizzata come strumento politico da chiunque desideri polarizzare il dibattito. È fondamentale che l’Italia difenda la propria reputazione, evitando che il suo nome venga strumentalizzato per retoriche populiste e conflitti internazionali. La cittadinanza dovrebbe comportare non solo diritti, ma anche responsabilità verso i valori democratici e chi la usa per scopi distorti ne tradisce il significato.