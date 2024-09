Jannik Sinner, il numero 1 del mondo e recente vincitore degli US Open, è definito “italianissimo” da Gustav Thoeni, una leggenda dello sci italiano. Thoeni ha commentato le polemiche sui social riguardo alla nazionalità di Sinner, sottolineando che tali critiche provengono da “leoni da tastiera” senza fondamento. “Sinner è profondamente italiano”, ha affermato Thoeni, ridimensionando il dibattito in corso e notando che il tennista parla italiano molto bene, nonostante il tedesco sia la sua lingua madre. Secondo Thoeni, Sinner parla meglio l’italiano di molti italiani, invitando a non dar peso alle voci discordanti e a essere fieri di avere un campione come lui.

Thoni, che ha vinto la medaglia d’oro nello slalom gigante ai Giochi olimpici di Sapporo del 1972 e ha conquistato quattro Coppe del mondo, ha espresso il suo tifo per Sinner. “Ho visto la finale di ieri contro Fritz e seguo Jannik da tempo. Sono felicissimo per la sua vittoria, che merita pienamente”, ha dichiarato. Inoltre, ha svelato che Sinner aveva un grande potenziale anche nello sci: “Da ragazzo andava molto bene sugli sci. Ha scelto il tennis, lo sport giusto per lui, e ha fatto benissimo, come dimostrano i suoi risultati straordinari”, ha continuato Thoeni, esplicitando il suo parere che sarebbe stato un campione anche nella disciplina sciistica grazie al suo talento e alla sua forza di volontà.

L’opinione di Thoeni segna quindi una chiara difesa della nazionalità italiana di Sinner, esprimendo un forte sentimento di orgoglio nazionale per le sue conquiste. In un’epoca in cui i social media amplificano le polemiche, lui invita a concentrarsi sui successi di Sinner piuttosto che su critiche infondate. Sinner non è solo un grande atleta, ma anche un simbolo di eccellenza sportiva italiana che merita il supporto e l’ammirazione del pubblico. La sua affermazione nel tennis internazionale rappresenta un’importante bandiera per l’Italia, valorizzando ulteriormente il patrimonio sportivo del paese.