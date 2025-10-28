Gustare l’Alta Valle Seriana tra Vino e Piatti Tipici

L’Estate di San Martino si svolgerà a Clusone sabato 8 e domenica 9 novembre, organizzata dalla Banda Bidù. Questa festa autunnale invaderà Piazza Orologio con musica dal vivo, piatti tipici, vini del territorio e tanto divertimento. L’evento è aperto a tutti: adulti, famiglie e bambini. Anche in caso di maltempo, si svolgerà regolarmente grazie a spazi coperti.

Il programma musicale del sabato prevede:

– Dalle 12:30 alle 14:30, JAMA Acoustic con successi italiani e internazionali in versione acustica.

– Dalle 16:00 alle 16:30, Come eravamo con musica folk popolare.

– Dalle 17:00 alle 17:45, The Traveling Cats con ritmi rockabilly, rock’n’roll e blues.

– Dalle 20:15 alle 22:00, Lakeetra Knowles & Music Train Band, per una serata di soul e blues.

– Dalle 22:15 alle 00:30, Antani Project chiuderà la serata con ritmi punk, ska-rock e reggae.

La domenica si potranno assaporare piatti tipici dell’Alta Valle Seriana insieme a ottimi vini locali. Le cantine saranno aperte per il pranzo.

Per i bambini, il sabato dalle 14:30 alle 18:30 ci sarà il Ludobus nella corte del Comune, con tanti giochi tradizionali. Inoltre, durante entrambe le giornate, si potranno effettuare visite guidate gratuite del centro storico di Clusone, alle 11:00 e alle 15:00. La prenotazione è consigliata via email.

La Banda Bidù, attiva dal 2001 e composta da circa 60 volontari, ha reso l’Estate di San Martino un evento atteso dalla comunità.

Informazioni utili:

– Date: sabato 8 e domenica 9 novembre.

– Luogo: Piazza Orologio, Clusone.

– In caso di pioggia, l’evento si svolgerà comunque in area coperta.

– Per info e prenotazioni: [email protected].