Guru della moda, le rivelazioni di Lorenzo nella notte: “Ho ricevuto offerte”

Dopo un lungo silenzio sul tema del “guru della moda”, il caso si è riaperto in modo inaspettato. Ieri sera, dopo una puntata del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha provocato Luca Calvani, citando un insinuazione di Jessica secondo cui Enzo Paolo avrebbe consigliato a Luca di avvicinarsi a Helena. Nonostante Luca avesse negato, è emerso un filmato in cui Enzo Paolo gli faceva leggere un messaggio. Lorenzo ha messo in discussione la situazione, chiedendo ai presenti di pensare ai propri affari, evidenziando le incertezze su chi fosse effettivamente il guru della moda.

Il dibattito era nato lo scorso novembre, quando Alfonso Signorini menzionò dei gossip riguardanti una presunta relazione tra Lorenzo e un ragazzo dell’industria della moda. Lorenzo aveva prontamente negato queste voci, ma poco prima di Natale lo stilista Saro Mattia Taranto aveva sostenuto di aver trascorso una serata con Lorenzo e di averlo baciato. Ieri, Lorenzo ha risposto alle provocazioni di Luca, affermando di non aver mai avuto relazioni con stilisti, pur avendo lavorato per marchi importanti. Ha precisato di non conoscere persone del calibro di Giorgio Armani e di non aver mai accettato offerte in tal senso, sottolineando come fosse stato notato mentre lavorava in un reparto surgelati.

Pamela Petrarolo ha commentato la situazione, suggerendo che ci siano persone che cercano attenzione inventandosi cose per acquisire notorietà. La questione del guru della moda continua a far discutere e a sollevare interrogativi sull’autenticità delle affermazioni e sulla verità dietro le relazioni di Lorenzo. Le dichiarazioni dello stilista Saro Mattia Taranto e il rifiuto di Lorenzo di confermare legami con il mondo della moda alimentano un clima di incertezza e speculazione, con i concorrenti del Grande Fratello che sembrano affondare sempre più nelle polemiche intorno a questo misterioso “guru”. Le nuove rivelazioni hanno dunque riacceso i riflettori su Lorenzo Spolverato e sul suo coinvolgimento nel panorama della moda, rendendo la situazione ancora più intrigante e controversa.