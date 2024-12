GUNS N’ ROSES: Testa d’Linea al Firenze Rocks 2025 [Dettagli e Biglietti]

I Guns N’ Roses, icone del rock, sono stati annunciati come headliner per la prossima edizione di Firenze Rocks, prevista per il 12 giugno 2025 alla Visarno Arena. Questo concerto rappresenta per i fan italiani l’unica data del loro tour mondiale intitolato “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things”. Ad aprire l’evento ci saranno i Rival Sons, una band californiana rinomata per la sua capacità di rinnovare il rock con un sound energico e distintivo, nota grazie a successi come “Pressure & Time” e “Feral Roots”.

Il concerto di Firenze segna un attesissimo ritorno della band, dopo l’importante live al Circo Massimo di Roma nel 2023 e la loro storica performance a Firenze Rocks nel 2018. Durante quest’ultimo evento, i Guns N’ Roses avevano deliziato il pubblico con un’imprevista esibizione insieme ai Foo Fighters in una jam su “It’s So Easy”, che aveva rapidamente guadagnato popolarità sui social media.

Il tour mondiale della band include date in Europa e Medioriente, partendo dal 23 maggio 2025 con un totale di 24 concerti in stadi e festival. Per la prima volta, i Guns N’ Roses si esibiranno in Arabia Saudita, Georgia, Lituania e Lussemburgo, aggiungendo tappe in paesi come Italia, Spagna, Regno Unito, Germania, Polonia e altri.

I Rival Sons, con la loro fusione di voci potenti, riff accattivanti e groove contagiosi, sono considerati una delle band emergenti più interessanti del panorama rock attuale. Grazie a nomination ai Grammy, tour con rinomati gruppi come Black Sabbath, Rolling Stones e AC/DC, oltre a milioni di stream dei loro brani come “Do Your Worst”, sono l’opening act ideale per questo imperdibile evento a Firenze Rocks.

La manifestazione si terrà in una delle location più affascinanti per la musica dal vivo in Italia, ed è un’opportunità unica per tutti gli appassionati del genere. La vendita generale dei biglietti comincerà alle ore 9:00 di venerdì 13 dicembre su Ticketmaster.it, Ticketone.it e Vivaticket.it.