I Guns N’ Roses annunciano l’arrivo del nuovo album nel 2022: ecco cosa ha dichiarato Slash in merito a questa nuova uscita.

Slash ha confermato che i Guns N’ Roses continueranno a pubblicare nuovo materiale e che hanno in programma la pubblicazione di un nuovo album: “Mentre stiamo parlando esiste del nuovo materiale dei Guns che sta per uscire, e probabilmente continueremo a pubblicare brani fiano a quando l’intero disco non sarà terminato e poi lo pubblicheremo in modo più solido“, ha rivelato l’iconico chitarrista durante una intervista con la rivista Classic Rock. “È fantastico. Mi piace lavorare su queste cose e mi sto divertendo a farlo“.

Guns N’ Roses

Guns N’ Roses, in arrivo un nuovo album: le parole di Slash

Il gruppo è pronto per il lancio di un nuovo album. Ripensando al suo ritorno ai GNR nel 2016, Slash ha ammesso di “non avere davvero alcuna aspettativa” su dove avrebbe portato la reunion. “Quando ci siamo messi insieme, Axl [Rose] e io abbiamo davvero superato questa grande forma di negatività che ci portiamo dietro da anni e anni“, ha ricordato.

“È stata una conversazione molto semplice e relativamente breve quella che abbiamo avuto… In tutti questi anni che siamo stati separati, è diventato un f****to professionista. E non ha mai perso un colpo durante tutto questo tempo. Quindi è stato fantastico. Negli ultimi sei anni c’è stata una sorta di sinergia che non abbiamo mai avuto nella nostra prima formazione.“

Le pubblicazioni del 2021

I Guns N’ Roses hanno pubblicato due singoli nel 2021: Absurd e Hard Skool. In merito alla nascita dei due brani, Slash ha detto: “Entrambi hanno tanta di storia. Quello che è successo è che Axl ha tutte queste canzoni che ha registrato nel corso del tempo“.

E aggiunge: “E così Duff [McKagan, bassista dei GUNS] e io siamo andati e li abbiamo rifatti, in pratica…Tipo, ho scritto le mie parti, e la batteria e ri- fatto tutto il resto“.