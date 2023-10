Guinness World Records: le 5 popstar che hanno venduto più dischi di sempre

Alla faccia delle prese in giro di 50 Cent, il sito ufficiale di Guinness World Records ha confermato che Madonna è la cantante che ha venduto più dischi nella storia (400 milioni tra album e singoli). Dietro alla regina del pop Rihanna, Mariah Caray, Taylor Swift e Beyoncé. La Ciccone detiene anche il primato in fatto di incassi, è lei infatti l’artista femminile ad aver guadagnato di più dai suoi tour (circa 1,4 miliardi di dollari).



Best-Selling Female Artists of all time, confirmed by Guinness World Record:

“La regina del pop Madonna sembra irraggiungibile quando si tratta di vendite. Possiamo certificare che l’iconica cantante americana, che attualmente è in tournée in tutto il mondo con il suo The Celebration Tour, ha rinnovato il suo status da record come artista femminile che ha venduto più dischi nella storia.

Madonna, 65 anni, ha venduto oltre 400 milioni di dischi (album, singoli fisici e digitali) durante la sua carriera. Più di lei solo i Beatles, Elvis Presley e Michael Jackson, rendendo Madonna la cantante femminile con più vendite. – si legge sul sito di Guinness World Records – Ancora più impressionante è il fatto che detiene questo record dal 2009, e nessun altra si è avvicinata a batterla. Chi segue Madonna? Rihanna, Mariah Carey, Taylor Swift e Beyoncé compongono il resto della top five.

Madonna è anche l’ artista femminile con i maggiori incassi in fatto di tour, avendo incassato al botteghino $ 1.389.746.222 dollari dai suoi tour, la stima arriva a luglio 2022. Si trova al quinto posto assoluto, dietro ai Rolling Stones, agli U2, a Elton John e Bruce Springsteen, ma ovviamente la sua cifra aumenterà presto grazie al suo The Celebration Tour”.