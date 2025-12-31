Guinea Equatoriale contro Algeria

La Guinea Equatoriale affronterà l’Algeria per l’ultima partita del girone nella Coppa d’Africa, dopo le sconfitte contro Burkina Faso e Sudan. La nazionale di Coco non è riuscita a ottenere neanche un punto nelle prime due giornate e quindi l’incontro contro l’Algeria sarà una pura formalità, senza alcuna influenza sul destino della squadra, già matematicamente eliminata.

La partita inizierà alle 17:00 allo Stade Prince Moulay Hassan di Rabat, e rappresenterà per Coco e i suoi compagni l’ultima occasione per vestire la maglia del loro paese in questa edizione del torneo. La Guinea Equatoriale ha perso le prime due partite del girone e quindi non ha più possibilità di proseguire nel torneo, rendendo l’incontro con l’Algeria l’ultima apparizione della squadra nella competizione.