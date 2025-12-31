9.5 C
Roma
mercoledì – 31 Dicembre 2025
Attualità

Guinea Equatoriale contro Algeria

Da stranotizie
Guinea Equatoriale contro Algeria

La Guinea Equatoriale affronterà l’Algeria per l’ultima partita del girone nella Coppa d’Africa, dopo le sconfitte contro Burkina Faso e Sudan. La nazionale di Coco non è riuscita a ottenere neanche un punto nelle prime due giornate e quindi l’incontro contro l’Algeria sarà una pura formalità, senza alcuna influenza sul destino della squadra, già matematicamente eliminata.

La partita inizierà alle 17:00 allo Stade Prince Moulay Hassan di Rabat, e rappresenterà per Coco e i suoi compagni l’ultima occasione per vestire la maglia del loro paese in questa edizione del torneo. La Guinea Equatoriale ha perso le prime due partite del girone e quindi non ha più possibilità di proseguire nel torneo, rendendo l’incontro con l’Algeria l’ultima apparizione della squadra nella competizione.

Articolo precedente
Ostaggio di una famiglia tossica su ROBLOX
Articolo successivo
Giustizia per genitori in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.