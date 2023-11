Guillermo Mariotto vittima di omofobia: “Mi picchiavano perché gay”

Conosciuto dal pubblico televisivo soprattutto per essere un giurato di Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto è noto nel mondo della moda per le sue collaborazioni con Krizia, Dolce e Gabbana e Gattinoni, di cui è anche diventato direttore creativo nel 94. Del suo successo, ma anche degli anni in Venezuela e delle difficoltà dell’adolescenza lo stilista ha parlato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Guillermo ha anche ricordato di quando era bersaglio dei bulli che lo deridevano e picchiavano perché gay.

Guillermo Mariotto e il bullismo: “Da ragazzino sono stato picchiato”.