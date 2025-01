Guillermo Mariotto rivela il motivo della sua fuga da Ballando con le stelle a Verissimo: ‘Dovevo scappare’

Guillermo Mariotto, in un’intervista a Verissimo, ha parlato della sua assenza nella finale di Ballando con le Stelle 2024, dopo le polemiche seguite al suo abbandono durante la semifinale del 30 novembre. Mariotto, stilista venezuelano, ha lasciato lo studio senza informare la conduttrice Milly Carlucci, il che ha suscitato critiche, anche da parte della Rai. Ha spiegato di aver dovuto affrontare un’emergenza lavorativa, poiché doveva inviare 17 abiti di alta moda e si è spaventato quando ha ricevuto notizie preoccupanti dal laboratorio.

Riguardo alla sua decisione di uscire, ha affermato che, quando è sotto stress, la sua condizione fisica ne risente: “Quando mi stresso, vomito come nelle scene dell’esorcista”. Dopo essere uscito per sgranchirsi, ha incontrato Amanda Lear e ha preferito allontanarsi, sentendosi in dovere di controllare la situazione riguardante gli abiti da consegnare. Mariotto ha anche criticato le reazioni alle sue azioni, affermando che “per cinque balletti che non ho giudicato non doveva crollare il mondo”, sostenendo che questo episodio ha persino migliorato gli ascolti.

Mariotto, che è tornato in giuria per la semifinale successiva, non si è presentato alla finale ufficialmente per un infortunio al ginocchio. Questo infortunio è avvenuto mentre giocava a tennis in un albergo a Riad, dove ha cercato di cimentarsi in giochi acrobatici che hanno portato alla sua caduta.

Selvaggia Lucarelli ha dichiarato che Mariotto stava attraversando un momento di fragilità, che lui ha parzialmente smentito, affermando di vivere piuttosto un “upgrade spirituale”. Ha condiviso che le sue emozioni lo guidano e che in risposta alle critiche ha citato una canzone di Cocciante.

Inoltre, Mariotto è stato coinvolto in una polemica relativa a un’accusa di molestie, avvenuta durante un siparietto con Amanda Lear, ma ha chiarito che non si è sentito né offeso né colpevole, sostenendo che l’episodio è stato frainteso. Guardando al futuro, Mariotto spera di continuare a giudicare balletti, ma non è sicuro del suo posto nella giuria, data la situazione recente. Inoltre, ha rivelato la sua aspirazione di partecipare a Sanremo con un nuovo album di canzoni.