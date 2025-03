Guillermo Mariotto: Residenza a Roma e Villa sul Lago

Dopo 40 anni trascorsi a Trastevere, Guillermo Mariotto, giudice di “Ballando con le Stelle”, si è trasferito nel quartiere Pinciano di Roma, in un’abitazione decorata con immagini religiose di grande valore. La notizia di un’edizione speciale del programma in primavera ha fatto felici gli appassionati, con uno spin-off di quattro puntate inedite attese per maggio. I giurati storici Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Guillermo Mariotto torneranno al loro posto. Mariotto, originario di Caracas e a Roma dall’età di 17 anni, ha vissuto a Trastevere amando profondamente il quartiere, ma ha deciso di trasferirsi per motivi legati alla sporcizia e al caos nei weekend, che rendevano difficile una vita serena.

Nella sua nuova casa, i dettagli sono rari sui social, ma in un’intervista a Repubblica ha mostrato stanze dominate da preziose immagini sacre, come un Cristo crocifisso e un Cristo danzante. La casa evidenzia la sua personalità eclettica, con un grande terrazzo e un angolo ‘amazzonico’ per rilassarsi. Mariotto possiede anche una villa sul Lago di Trevignano, un rifugio nato per allontanarsi da una relazione amorosa. Questo luogo, ricco di luce e con un grande salone, è per lui una fonte di rigenerazione e ispirazione, lontano dalla frenesia della vita urbana. La passione per gli ambienti luminosi e creativi riflette il suo desiderio di pace e tranquillità.