Guillermo Mariotto oggi, ospite del talk su Ballando con le Stelle a Domenica In da Mara Venier, ha dichiarato quello che tutti avevamo già presupposto ieri sera: Mietta non si è sottoposta al vaccino contro il Covid.

Mietta positiva al Covid si rifiuta di dire se è vaccinata https://t.co/7GuAvd8dmt #BallandoConLeStelle — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 24, 2021

52 anni fra un paio di settimane, la cantante avrebbe avuto diritto al vaccino già dalla scorsa primavera, ma nonostante la campagna di sensibilizzazione non si è mai presentata a nessun hub vaccinale.

Quando questo week end si è presentata agli studi Rai per le prove di Ballando con le Stelle ha fatto un tampone che è risultato positivo finendo così in isolamento domiciliare. Il suo compagno di ballo, vaccinato con doppia dose, è invece risultato negativo.

Guillermo Mariotto: “Mietta non è vaccinata!”

Ospite a Domenica In, Guillermo Mariotto ha così dichiarato: “Mietta non è vaccinata. E lo posso dire perché mi ha autorizzato. Lei, per alcuni problemi di salute, non può vaccinarsi finché non ha concluso tutta una serie di suoi accertamenti medici“. Ad aggiungere ulteriori dettagli è stato anche Pierluigi Diaco, come scritto da BlogTvItaliana.

“Mietta non ha risposto a Selvaggia Lucarelli perché le motivazioni che l’hanno portata a non fare il vaccino sono questioni personali e non condivise con i suoi genitori. Lei non voleva che sapessero di questo aspetto dalla televisione”.

Mietta non si è vaccinata per motivi di salute che non conoscevano nemmeno i genitori.#BallandoConLeStelle #DomenicaIn pic.twitter.com/9Vj104ePzy — Cinguetterai (@Cinguetterai) October 24, 2021

🔴 Mietta non è vaccinata ma giustifica: per problematiche legate ad altre patologie. Questo è quanto emerso a #DomenicaIn dalla viva voce di Guillermo Mariotto. #BallandoConLeStelle — TV Italiana (@TV_Italiana) October 24, 2021