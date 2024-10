Guillermo Mariotto litiga con Alberto Matano: “Cos’hai fatto in faccia?”

Ieri sera a “Ballando con le Stelle” l’attenzione dei telespettatori era focalizzata su Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli, ma un vivace scambio tra Guillermo Mariotto e Alberto Matano ha catturato l’attenzione. Dopo l’esibizione di Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen, Mariotto ha commentato in modo provocatorio, inserendo riferimenti a testosterone e sensualità. Ha criticato il modo in cui Ossini si era esibito, confrontandolo a un “contadino” e sottolineando la necessità di mostrare maggiore testosterone sul palco.

Mariotto ha esaltato il “testosterone turco” di Furkan Palali, sottolineando che Ossini dovrebbe essere un simbolo del testosterone italiano, paragonandolo a un arcangelo Michele. Ha richiesto più energia, unione e forza nella danza, evidenziando che la rumba, come ballo, deve trasmettere passione e rappresentare un legame procreativo, cosa che secondo lui non era avvenuta durante l’esibizione.

Alberto Matano, dal bordopista, ha lanciato una frecciatina a Mariotto, chiedendo scherzosamente cosa contenesse la sua bevanda, insinuando che avesse assunto qualcosa che alterasse la percezione. Mariotto ha colto l’occasione per rispondere in modo diretto, chiedendo a Matano cosa si fosse fatto in faccia, alludendo a possibili interventi estetici. Non è chiaro se Matano abbia colto la provocazione, ma il siparietto si è concluso senza ulteriori sviluppi, e il conduttore ha continuato a commentare l’esibizione.

Questo scambio di battute ha aggiunto un elemento di spettacolarità alla serata, mantenendo alto l’interesse del pubblico, anche se molte persone potrebbero aver perso questo divertente botta e risposta a causa dell’attenzione rivolta a d’Urso e Lucarelli. Insomma, “Ballando con le Stelle” continua a regalare momenti di intrattenimento, miscelando performance di danza con commenti pungenti e frizzanti scambi tra i protagonisti del programma, sottolineando come la dinamica tra i giurati e i conduttori possa risultare decisamente coinvolgente.