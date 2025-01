Guillermo Mariotto e Sonia Bruganelli a Mediaset: dove li vedremo?

A un mese e mezzo dalla sua uscita da “Ballando con le Stelle”, Guillermo Mariotto è pronto a tornare in tv, ma non su Rai, bensì a Mediaset, per un’intervista esclusiva con Silvia Toffanin a “Verissimo”. Davide Maggio ha anticipato la notizia, rivelando che Mariotto sarà presente nel programma nel weekend, insieme a Sonia Bruganelli. Questo segna una delle prime apparizioni pubbliche del giurato dopo i recenti eventi che lo hanno coinvolto.

Mariotto non aveva ancora parlato apertamente di quanto accaduto nei mesi scorsi, e l’intervista a “Verissimo” sarà l’occasione per svelare dettagli inediti riguardo alla sua situazione e alle polemiche legate alla sua permanenza nel programma. La presenza di Sonia Bruganelli nell’episodio rende l’evento ancora più atteso, specialmente alla luce delle recenti dichiarazioni di Lucio Presta sul “divorzio” di Paolo Bonolis da Arcobaleno Tre.

Milly Carlucci, conduttrice di “Ballando con le Stelle”, ha espresso le sue impressioni sulle polemiche che hanno accompagnato l’uscita di Mariotto. Ha confessato che si è sentita in difficoltà nel momento in cui è rimasta al centro della scena senza il suo collega, soprattutto perché non aveva chiara la situazione né comprendeva appieno il motivo della sua partenza. “Non era da lui agire in quel modo”, ha sottolineato, rivelando che ci sono stati imprevisti, ma tutti dietro le quinte.

Carlucci ha confermato che Mariotto sta attraversando un periodo difficile e ha voluto mantenere la discrezione riguardo ai problemi personali del designer. “Per noi è uno di famiglia”, ha affermato Carlucci, esprimendo il desiderio di sostenerlo e comprendere le sue necessità in un momento di difficoltà. Ha concluso dicendo che gli amici si dimostrano tali soprattutto in circostanze critiche, sottolineando quindi l’importanza del legame personale e professionale tra loro. La sua offerta di aiuto è un chiaro segno dello stretto rapporto che li unisce e dell’affetto che prova nei confronti di Mariotto.