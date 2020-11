Giovanni Ciacci in una recente intervista ha attaccato Guillermo Mariotto dicendo che a Ballando con le Stelle è un giudice troppo arrogante e presuntuoso. A distanza di qualche settimana lo stilista ha risposto dalle pagine del settimanale Nuovo, dove ha dichiarato che il web è una sputacchiera e che Ciacci è uno dei suoi protagonisti.

Come sarebbe Ballando con le stelle senza di me? Mi diceva sempre che tutti siamo utili ma nessuno è indispensabile. Questo vale anche per Ballando, dove c’è gente che va e gente che viene”.

C’è una fila lunga un chilometro di quelli che vorrebbero essere al mio posto, e lui non è certo il primo. Comunque una cosa è certa, non perdo il mio tempo a guardare quella sputacchiera che è internet. E per quanto riguarda Ciacci penso che lui sia uno dei protagonisti di questa sputacchiera.

Proprio come spero che al GF Vip 6 Pupo venga sostituito, mi auguro (e sappiamo tutti che non accadrà) che Milly pensi a dare un colpetto alla sua storica giura. Ballando funziona, ma qualche novità potrebbe solo fare bene al programma.

“A me sembra che Ballando sia diventato un po’ un Mariotto Show. Penso che lui si stia prendendo troppo sul serio. Spesso parla a sproposito e non si capisce nemmeno bene quello che dice. Diciamo che è fastidioso, ma anche un po’ arrogante. Se la vogliamo dire tutta non mi è chiaro come mai sia sempre l’ultimo a votare. In questo modo può cambiare voto a seconda di quello che decidono gli altri. La Carlucci dovrebbe far votare tutti contemporaneamente così da non poter fare nulla in base alle votazioni altrui”.