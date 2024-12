Guillermo Mariotto assente alla finale di Ballando con le stelle a causa di un infortunio: l’annuncio di Milly Carlucci

Guillermo Mariotto non parteciperà alla finale di “Ballando con le stelle” a causa di un infortunio subito a una gamba. Lo stilista ha subito una caduta a Riad, compromettendo i legamenti del ginocchio. La conduttrice Milly Carlucci ha comunicato l’assenza di Mariotto all’inizio dell’ultima puntata del programma su Rai 1, mostrando la sua poltrona vuota e augurandogli buon Natale, sottolineando che “non c’è Ballando senza Mariotto”. Mariotto era in Arabia Saudita per lavoro quando è scivolato, riportando un trauma al ginocchio.

L’assenza del giudice, benché giustificata, ha alimentato polemiche riguardo al suo comportamento, scaturite dopo che aveva lasciato la giuria senza spiegazioni durante una puntata precedente. In quell’occasione, Mariotto si era recato a Riad per gestire un’emergenza legata alla maison Gattinoni, di cui è direttore creativo, per una importante commessa di abiti per alcune principesse arabe. A complicare ulteriormente la situazione, sono arrivate accuse di molestie sessuali nei suoi confronti, da parte della senatrice Donatella Susanna Campione, che ha sollevato interrogazioni parlamentari.

Mariotto era stato avvistato in aeroporto su una sedia a rotelle il 21 dicembre, mentre il caso contro di lui continuava a suscitare interesse e discussione. Nonostante le sue assenze e le controversie, Milly Carlucci e la Rai avevano scelto di perdonarlo e permettergli di tornare al programma. Tuttavia, per Mariotto, il 2024 si preannuncia complesso, a causa delle accuse per lo sfioramento involontario delle parti intime di un ballerino durante un fuorionda. Questo episodio ha contribuito a creare un clima di tensione attorno al suo nome e alla sua immagine.

In sintesi, l’infortunio di Mariotto e le polemiche su di lui hanno riscosso grande attenzione mediatica, mettendo in luce le difficoltà che sta affrontando in un periodo già tumultuoso della sua carriera. La sua assenza alla finale di “Ballando con le stelle” segna un ulteriore capitolo in una storia ricca di eventi controversi.