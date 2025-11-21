Guido e Federica lasciano Uomini e Donne

La puntata odierna di Uomini e Donne è stata caratterizzata da una forte tensione. Maria De Filippi ha portato nuovamente al centro dell’attenzione Guido e Federica, dopo il loro acceso confronto della puntata precedente. La loro relazione sembrava aver preso una direzione importante, con le presentazioni in famiglia, ma ora sta vivendo un momento cruciale.

In studio, Maria ha ricordato le parole di Guido, che aveva confessato di non sentirsi ancora pronto a lasciare il programma, ma di voler scegliere un giorno speciale per sorprendere Federica. Gianni Sperti ha espresso la sua opinione, dicendo che il suo pensiero “va al peggio” e che Guido potrebbe non voler lasciare il programma perché interessato a restare sotto i riflettori. Maria ha notato che Federica non sembra affatto parte di un piano e che è visibilmente colpita e delusa.

Lo studio si è scalato quando è intervenuta Gloria, l’ex di Guido, che ha detto che lui sta facendo “uno show” e che questo modo di fare lo conosce fin troppo bene. Tina Cipollari e Gianni si sono schierati con Federica, spronandola a prendere in mano la situazione e a fare la mossa decisiva. Anche Maria l’ha incoraggiata a non restare ferma. Federica ha trovato il coraggio di chiedere a Guido di uscire insieme dal programma e lui ha accettato.

I due hanno condiviso un breve ballo nello studio e un bacio, poi hanno lasciato insieme lo studio, chiudendo la loro esperienza a Uomini e Donne. Dopo la scelta di Guido e Federica di lasciare il programma, sui social sono spuntati numerosi commenti su Agnese e Roberto, con i fan che si domandano perché anche a loro non venga chiesto di uscire, visto che durante i balli si scambiano effusioni continue.