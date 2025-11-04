Guido e Federica di Uomini e Donne: prima foto di coppia

Dopo aver lasciato il parterre di Uomini e Donne, Guido e Federica hanno condiviso sui social la loro prima foto di coppia. Nella puntata registrata, si è rivelato che la coppia del trono over ha deciso di abbandonare il programma insieme. Guido Ricci e Federica Clazzer avevano iniziato a frequentarsi da poco, ma alcuni screzi li avevano portati a mettere in pausa la loro conoscenza. Tuttavia, nelle ultime puntate, Guido ha espresso il desiderio di non chiudere con Federica, portandoli a prendere questa decisione.

Guido, in passato, aveva già lasciato Uomini e Donne insieme a Gloria Nicoletti, ma la loro relazione era durata poco. Durante la nuova stagione, Guido ha cercato di riconquistare Federica, ma ci sono stati momenti di incertezza che avevano fatto ipotizzare una rottura. Alla fine, però, Guido ha chiesto a Federica una seconda possibilità e i due si sono scambiati un bacio appassionato in studio.

Dopo questo momento di riavvicinamento, nella registrazione del 3 novembre, la coppia ha deciso di lasciare insieme il programma, nonostante le ripetute critiche di Gianni Sperti e Tina Cipollari, che li invitavano a vivere la loro relazione al di fuori del programma. Pochi istanti dopo, Federica ha postato su Instagram una foto di loro due che pranzano insieme e si divertono, facendo le linguacce verso la fotocamera.