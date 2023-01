Guido de Il Mondo di Patty fa coming out: chi è il fidanzato di Santiago Talledo

A 13 anni dalla fine de Il Mondo di Patty Santiago Talledo è tornato a far parlare di sé, ma non per fatti legati alla serie che l’ha reso famoso in tutto il mondo. Guido di Patito Feo lo scorso dicembre ha fatto coming out ed ha pubblicato alcuni scatti insieme al fidanzato, Antoni Gelabert. In realtà i rumor sulla presunta omosessualità di Santiago circolavano già durante la messa in onda de Il Mondo di Patty e qualcuno insinuava addirittura che ‘Guido’ segretamente uscisse con un altro protagonista del telefilm.

“Sento un’angoscia enorme che non mi abbandona, e in più mi sono arrivati un paio di messaggi di gente che dubita di ciò che e successo, e inevitabilmente ho reagito male. Per questo chiedo a tutti quelli che dubitano, giustificano, difendono Juan Darthes con tutto ii rispetto, di andare a fanc**o. 4.00 AM e non riesco a dormire. Non posso levarmi di dosso quello che sento. Non posso avere così tanta rabbia per quello che è successo, che continua a succedere, e per la gente che non crede o mette in dubbio ciò che succede.

Mi fa rabbia perché veramente non capisco. Ho condiviso tutta la serie con Thelma, e quando ricordo come eravamo bambini all’epoca mi si smuove tutto. E questa sensazione non se ne andrà perché non penso solo a lei, ma alle mille ragazze abusate. Leggo e ascolto commenti orribili di persone abusate. Leggo e ascolto commenti orribili di persone che dubitando: “perché dopo 10 anni?” “Volete solo attenzione” “perché il video?”. E la cosa più triste è che molte sono donne. Donne che continuano ad attaccarsi a questa società patriarcale. Poi però mi ricordo di quello che è successo oggi e sorrido nel vedervi così insieme, così coraggiose e così stufe.

E sappiate una cosa: questo (il patriarcato) o cade o lo buttiamo giù nella mer*a. Sono con Thelma, e sono con tutte. Questa società in mano ai maschi sta cambiando. Sta cadendo. E quelli che non vogliono vederlo, li aspetteremo a braccia aperte, come quando insultavate Calu e oggi le chiedete scusa. Dalla parte delle donne sempre. Dalla parte delle femmine! Dobbiamo riuscire a rompere questa cultura maschilista e orrenda con la qua le molti convivono.”