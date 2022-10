Guido Carboniello: il musicista degli Styles è morto a soli 41 anni

Senza alcuna ombra di dubbio Guido Carboniello è stato uno dei musicisti più amati e conosciuti nel mondo della musica. Il celebre musicista degli Styles è venuto a mancare a soli 41 anni. Per molti anni l’uomo stava combattemdo una forma aggressiva di tumore. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Lutto nel mondo della musica. Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia che ha sconvolto il mondo del web. Guido Carboniello si è spento a causa di una brutta malattia. Il musicista degli Styles stava combattendo contro un tumore tenuto sotto controllo per anni ma poi tornato in forma aggressiva.

Carboniello era noto anche per essere stato il chitarrista di J-Ax. Alla luce della sua morte numerosi sono stati i messaggi di cordoglio da parte dei suoi fan e personaggi famosi. In una pagina fan di Ax è apparso un post che lo ricorda con grande affetto. Queste sono le parole che leggono nella didascalia:

Avrai sempre più stile. Ciao Guido, sei solo dall’altra parte della strada.

Guido Carboniello: la carriera

Sin da quando era solo un adolscente, Guido nutriva una profonda passione per la musica. Il musicista era un idolo dei Blur e degli Oasis. Successivamente si è appasionato allo stile punk rock ed ha imparato a suonare la chitarra elettrica. Raggiunse popolarità anche tra gli studenti del Liceo Classico Alessandro Volta di Como per la sua capacità di comporre.

Tuttavia a dare una svolta definitiva alla sua carriera è stato l’incontro con J-Ax. Dopo aver fondato la band The Styles nell’anno 2005, il ragazzo ha iniziato a collaborare con l’artista. Nel corso del tempo la band ha raggiunto grandi traguardi. Infatti Guido ha avuto l’onore di aprire i concerti di Iggy Pop, Babyshambles, Dirty Pretty Things, Graham Coxon, Eagles of Death Metal, The Fratellis e Vasco Rossi.