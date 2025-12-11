Guida sotto effetto di farmaci in Italia

Un uomo di Viareggio, assunto farmaci regolarmente prescritti dal medico curante, è stato coinvolto in un incidente stradale e risultato positivo alle benzodiazepine. La Procura di Lucca ha archiviato il procedimento a carico dell’uomo, tutelato dall’avvocato Massimo Neri, in quanto non è stato riscontrato alcun stato di alterazione psico-fisica collegato all’assunzione della sostanza.

L’incidente stradale è avvenuto a Viareggio e il conducente coinvolto è stato sottoposto agli accertamenti di rito, risultando positivo alle benzodiazepine. Tuttavia, i valori rilevati erano ampiamente sotto la soglia di tossicità stabilita dalla letteratura scientifica e non c’era alcun elemento che potesse far pensare ad una riduzione effettiva delle capacità di stare alla guida.

La nuova formulazione dell’articolo 187 del Codice della Strada punisce chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, senza prevedere soglie quantitative minime consentite. L’avvocato Massimo Neri ha indotto l’ufficio inquirente a una riflessione approfondita sui presupposti del reato, sostenendo che il solo uso dei farmaci correttamente prescritti non consente di ritenere integrata la fattispecie.

La Procura ha richiesto l’archiviazione per insussistenza del reato, motivando che non è stato dato atto dell’esistenza di alcuna alterazione collegata all’assunzione della sostanza. Il Gip ha disposto l’archiviazione, sposando la tesi del Pm. L’avvocato Neri ha commentato che la Procura di Lucca ha dimostrato grande sensibilità, andando oltre la lettera della legge che avrebbe portato a risultati inaccettabili e in contrasto con i principi della Carta fondamentale. L’archiviazione del caso ha permesso al conducente di evitare una condanna penale e di riottenere la patente e il dissequestro dell’auto.