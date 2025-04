Guida semplice all’uso e all’attivazione: a cosa serve e come utilizzarla

IO è un’applicazione italiana gratuita, finanziata dall’Unione Europea e gestita da PagoPA. Il suo obiettivo è semplificare l’interazione tra cittadini ed Enti Pubblici, consentendo alla Pubblica Amministrazione di comunicare con i cittadini attraverso il Codice Fiscale. Tra il 2024 e il 2025, l’app ha integrato l’IT Wallet, un “portafoglio digitale” per documenti personali come Patente di guida e Tessera Sanitaria. Disponibile per dispositivi iOS e Android, consente di gestire pagamenti, ricevere notifiche e visualizzare scadenze. Inoltre, include la Carta Giovani Nazionale per i cittadini tra i 18 e i 35 anni, offrendo accesso a beni e servizi culturali e sportivi.

Per attivare l’app IO, è necessario scaricarla da App Store o Play Store e registrarsi, utilizzando un’identità digitale (SPID) o una carta d’identità elettronica (CIE). La sessione dura 30 giorni, permettendo accessi successivi tramite dati biometrici o codice PIN.

Nella home page, si trovano due sezioni principali: messaggi ricevuti e archiviati. Questi messaggi informano sugli aggiornamenti dei servizi e sui pagamenti da effettuare. Le sezioni sono:

1. Messaggi: comunicazioni dalla Pubblica Amministrazione.

2. Portafoglio: per aggiungere metodi di pagamento e gestire vari pagamenti, supporta circuiti come VISA e Mastercard.

3. Servizi: elenco completo di servizi pubblici suddivisi per ente, come ACI e INPS.

4. Profilo: impostazioni dell’account, gestione delle preferenze e notifiche.

L’app IO si propone di rendere più rapida ed efficiente la comunicazione tra cittadini e Pubblica Amministrazione.